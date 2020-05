(Ottawa) Accusé de discriminer les communautés autochtones dans la façon dont il distribue les centaines de millions afin de contrer la COVID-19, le gouvernement fédéral annonce l’injection de nouveaux fonds leur étant destinés.

Mélanie Marquis

La Presse

« Aujourd’hui, notre gouvernement annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d’un million d’Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

« C’est de l’argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l’insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale », a-t-il ajouté lors de son allocution quotidienne à Rideau Cottage, jeudi.

Le 18 mars dernier, Ottawa a alloué un financement de 305 millions de dollars pour la création du Fonds de soutien aux communautés autochtones afin de répondre aux besoins immédiats des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Une partie de ces fonds a été réservée pour les organisations autochtones régionales, urbaines et hors réserve.

Quelques jours auparavant, le Congrès des peuples autochtones (CPA) ainsi que ses organisations provinciales et territoriales (OPT) avait déposé un recours d’urgence pour contester le financement « inadéquat et discriminatoire », une discrimination « marquée par l’absence frappante de financement affecte les autochtones les plus vulnérables et les plus démunis du Canada » depuis le début de la pandémie.

« Le gouvernement fédéral a abandonné sa responsabilité de fiduciaire face à de nombreux membres de la communauté autochtone pendant cette pandémie », a déclaré le 13 mars dernier dans un communiqué le chef national du Congrès des peuples autochtones Robert Bertrand. Le recours urgent déposé en Cour fédérale du Canada porte sur le financement alloué en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Billets d'avion non remboursés

Le premier ministre Justin Trudeau n'a pas fourni de piste de solution dans le dossier des billets d'avions de vols qui ont été annulés, mais que les compagnies aériennes comme Air Canada refusent de rembourser, offrant à la place un crédit pouvant aller jusqu'à 24 mois.

Il n'a pas voulu dire, par exemple, si une éventuelle aide du gouvernement fédérale serait conditionnelle à un remboursement des billets achetés, mais non honorés en raison de la pandémie de la COVID-19. Chez Air Canada, on parle d'un chiffre de 2,6 milliards de dollars.

Il s'est contenté d'offrir qu'Ottawa étudiait ce que d'autres pays ont fait à ce chapitre et que des discussions étaient en cours avec les compagnies aériennes. Le mécontentement des consommateurs est réel, a-t-il convenu, mais ils s'attendent à avoir une industrie aérienne prête à reprendre son envol au Canada.