(Québec) La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, admet que les nouvelles listes faisant état du nombre de CHSLD et RPA touchés par la COVID-19 au Québec comportent des erreurs. « Effectivement, il y a eu des ratés », a-t-elle déclaré mercredi en commission parlementaire virtuelle.

Fanny Lévesque

La Presse

La Presse révélait ce matin que la fameuse liste du 14 mai, révisée à la demande du premier ministre, présentait de « nombreuses disparités » et « incohérences dans la collection des données », selon l’aveu du ministère. Or, une mise à jour effectuée mardi comportait encore des erreurs, selon ce que nous avons pu constater.

« Clairement, alors que la planète nous regarde, on est à 3000 morts et on n’est pas capable d’avoir le portrait juste au Québec », a déploré la députée libérale Monique Sauvé en interrogeant Mme Blais.

« Tous les jours, on essaie de s’ajuster pour que la liste soit la plus conforme possible à ce qui se passe », a assuré la ministre Blais. « Les listes s’ajustent au fur et à mesure et une fois de plus, nous avons demandé au PDG des CISSS et des CIUSSS de nous fournir les chiffres les plus exacts possible », a-t-elle ajouté.

En date de la liste du 18 mai, on dénombre 2236 décès en CHSLD et le nombre de cas déclarés se situe maintenant à 2388 dans 147 établissements. Au moins cinq établissements qui figurent sur la liste présentent plus de cas de COVID-19 ou de décès que ce qui est rapporté, a constaté La Presse.

Alors que la liste mentionne que 15 décès ont eu lieu au CHSLD Paul-Gouin, l’un des plus touchés actuellement par la COVID-19, un mot envoyé vendredi par le PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Frédéric Abergel, parle plutôt de 24 décès.

La FIQ rapportait aussi vendredi que 149 des 160 résidants du CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux étaient infectés et que 67 étaient décédés. La dernière liste fait plutôt état de 39 cas actifs au CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux et 32 décès.

« Il y a encore des erreurs et des chiffres erronés chaque jour depuis la publication de cette nouvelle liste », a confirmé mercredi le ministère dans un courriel. Ces « problèmes surviennent » en raison d’un changement de logiciel pour collecter les données », a ajouté le porte-parole Robert Maranda.

Aux établissements de fournir les données

« C’est aux établissements de la santé et des services sociaux, aux PDG des CISSS et des CIUSSS de faire parvenir le nombre de décès dans leur établissement parce que le ministère de la Santé recueille ces données qui sont aussi transmises premier ministre du Québec », a argué la ministre Marguerite Blais à quelques reprises.

« Les chiffres que reçoit la ministre de la Santé, ce sont les mêmes chiffres que le premier ministre reçoit. Ce sont aussi ces chiffres-là qui sont sur le site du ministère. Nous avons tous les mêmes chiffres », a-t-elle ajouté. La députée de Fabre s’est alors dite « inquiète » des réponses fournies par Mme Blais.

« Clairement, les chiffres ne sont pas bons […] Alors, comment on peut avoir un portrait et savoir quelles actions on doit mener si on n’a pas les chiffres [entre les mains] », a fait valoir Mme Sauvé.

François Legault a demandé de retirer la liste des CHSLD touchés au début du mois de mai puisque dans le bilan disponible pour les résidences où plus de 15 % des usagers sont infectés, il n’y avait pas eu de mise à jour des cas actifs. Il aura fallu attendre une bonne dizaine de jours pour que l’on accouche de la liste du 14 mai.