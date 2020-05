(Ottawa) Les grandes entreprises du pays peuvent déposer à partir d’aujourd’hui une demande pour obtenir des dizaines de millions de dollars en crédit d’urgence du gouvernement fédéral. Cependant, ce financement n’est en rien un « chèque en blanc » aux entreprises, a de nouveau martelé le premier ministre Justin Trudeau.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« On va se faire une priorité de veiller que ce programme soit juste et efficace, alors on s’est fixé un objectif très précis : protéger les emplois et aider à la relance de l’économie. Je veux être clair, ce n’est pas un chèque en blanc pour les entreprises. On accorde des prêts pour qu’elles puissent traverser la crise », a affirmé mercredi le premier ministre lors de son allocution quotidienne à Ottawa.

Le gouvernement Trudeau avait annoncé la création du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) il y a une dizaine de jours, sans toutefois donner davantage de détails sur les modalités du programme. Le ministre des Finances Bill Morneau a présenté mercredi les détails de ce programme de financement qui vient avec de « strictes » conditions.

Les grandes entreprises canadiennes, à l’exception de celles du secteur financier, peuvent maintenant obtenir au moins 60 millions de dollars en financement du gouvernement fédéral. Il n’y a pas de plafond au prêt à proprement dit, puisque chaque demande sera évaluée au cas par cas, selon les besoins de trésorerie de l’entreprise pour la prochaine année, a expliqué le ministre des Finances.

Il n’est pas clair encore à quel moment les entreprises canadiennes pourront toucher le financement du fédéral. L’argent sera distribué « aussitôt que possible », s’est limité à dire le ministre Morneau.

« Le gouvernement est là comme prêteur de dernier ressort, a rappelé Justin Trudeau. Les grandes entreprises ont un accès beaucoup plus facile à du crédit, sur le marché international ou par l’entremise des grandes banques. C’est pourquoi nous les encourageons à profiter d’abord de ce crédit. Si elles sont dans une situation où ils ne peuvent pas avoir ce crédit, elles peuvent se tourner vers le programme. Mais ce sont des prêts et ceux-ci viennent avec des conditions sur la gouvernance, sur le fait de payer leur juste part d’impôts et sur un plan pour les changements climatiques. »

Le prêt est d’une durée de cinq ans et est remboursable à tout moment, sans pénalité. Un cinquième du prêt est considéré comme étant une créance prioritaire et devra ainsi être remboursé en premier en cas de défaut de paiement. Le reste n’est toutefois pas garanti.

« Ce n’est pas un prêt à faible intérêt », a dit Bill Morneau. En effet, l’intérêt sur la partie non garantie s’élève à 5 % pour la première année, augmente à 8 % l’année suivante, puis de 2 % chaque année. Une augmentation qui a pour but d’inciter les entreprises à « trouver leur propre source de capitaux », selon le ministre.

Ottawa obtient également un siège d’observateur au conseil d’administration de l’entreprise, par l’entremise du prêteur, la Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada. Un critère « approprié », a indiqué le ministre Morneau.

Pour « protéger » les contribuables, Ottawa obtient également des bons de souscription avec option – un « warrant » dans le jargon boursier – totalisant 15 % du montant du financement. Le gouvernement n’entend toutefois pas acquérir les actions de l’entreprise et prévoit plutôt privilégier l’équivalent en argent, assure le ministre.

Les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse devront fournir à la Corporation une compensation équivalente à des bons de souscription.

Le ministre des Finances assure que des mécanismes seront en place pour que le financement ne serve pas à financer les primes et les salaires élevés des hauts dirigeants des entreprises. Si celles-ci ne respectent pas les conditions du prêt, elles seront considérées avoir fait défaut, a maintenu le ministre.

Bill Morneau a répété mercredi que les entreprises déjà condamnées pour évasion fiscale ne pourront pas profiter du programme. La semaine dernière, le premier ministre avait déclaré qu’Ottawa exigerait des « changements » auprès des entreprises qui n’ont « tout à fait payé leur juste part d’impôt au Canada ».