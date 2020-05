(Québec) La réouverture des commerces non essentiels du grand Montréal se fera lundi prochain le 25 mai comme prévu, a confirmé le premier ministre François Legault lundi.

Ariane Krol

La Presse

« Nous parlons des magasins qui ont une porte sur la rue », a rappelé M. Legault.

La santé publique a aussi donné le feu vert à la réouverture des services de garde le 1er juin, a indiqué le premier ministre.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a annoncé pour sa part la reprise graduelle des activités en chirurgie dans l’ensemble de la province.

« Ce sera différent, probablement, d’une région à l’autre », a toutefois indiqué Mme McCann.

La reprise va se faire plus lentement dans la communauté urbaine de Montréal, a précisé la ministre de la Santé.

Quelque 68 000 chirurgies ont été reportées depuis le début de la pandémie dans la province.

Ces annonces ont été faites alors que le Québec a enregistré son plus faible nombre de décès depuis le 12 avril.

Le Québec a enregistré 34 décès de plus au cours des 24 dernières heures, pour un total de 3596.

Par ailleurs, 707 nouveaux cas ont été confirmés, pour un total de 43 627 Québécois infectés à ce jour. De ce nombre, 1771 personnes sont hospitalisées, dont 179 aux soins intensifs.

Plus de 12 000 personnes ont cependant été guéries.

Au Canada

Il y a eu plus de 1,3 million de tests administrés au Canada jusqu’à dimanche. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 78 015 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. Plus de la moitié des personnes atteintes sont dorénavant jugées guéries.

La COVID-19 a provoqué la mort de 5839 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 43 627 cas au Québec, dont 3596 décès; 22 957 cas en Ontario, dont 1904 décès; 6644 cas en Alberta, dont 127 décès; 2428 cas en Colombie-Britannique, dont 141 décès; 1043 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès; 591 cas en Saskatchewan, dont six décès; 289 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

– Avec La Presse canadienne