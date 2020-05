Place aux piétons et aux cyclistes

À Montréal, l’été prochain, les automobilistes vont devoir apprendre à conduire autrement, ou ne pas conduire du tout. La Ville de Montréal et plusieurs arrondissements ont annoncé qu’un total de 327 kilomètres de rues locales, de grands axes de circulation et d’artères commerciales seraient réaménagés pour faire plus de place aux piétons et aux cyclistes sur la voie publique.