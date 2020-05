Rima Elkouri Chronique

Dans notre bateau qui tangue

Les anglophones et les allophones seraient plus préoccupés que les francophones par la COVID-19 et le plan de déconfinement, révèle un sondage Léger(1). Appelé à commenter ces résultats en conférence de presse, mercredi, le premier ministre François Legault, dans une sortie aux accents trumpistes, a jugé bon tirer sur le messager. Au lieu de tenter de voir ce qui pourrait être à la source de ce supplément d’inquiétude, il s’en est pris de façon aussi injuste que maladroite au quotidien The Gazette et à son excellent journaliste affecté à la santé, Aaron Derfel.