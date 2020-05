(Ottawa) Malgré le risque d’avoir « 1 % de fraudeurs », il était primordial de verser la Prestation canadienne d’urgence (PCU) à des millions de Canadiens, s’est défendu jeudi Justin Trudeau. « La priorité, c’était d’aider les Canadiens qui en avaient besoin et c’est exactement ce qu’on a fait », a insisté le premier ministre.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Le quotidien National Post a révélé jeudi que les fonctionnaires d’Emploi et Développement social Canada ont reçu la directive d’autoriser le versement de la PCU - 2000 $ par mois - aux gens qui ont démissionné ou qui ont été congédiés, alors que la PCU doit en principe aider les Canadiens qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie.

Pressé sur cette question lors de son point de presse quotidien, Justin Trudeau a fermement défendu sa décision de réduire au maximum les vérifications afin de venir en aide à tous les Canadiens dans le besoin.

« Nous avons fait le choix en tant que gouvernement de les aider, et de les aider rapidement, c’est ce qui fallait faire. Si on avait instauré un système qui exigeait une vérification complète du dossier de chaque personne, il y aurait des millions de personnes qui attendraient de recevoir la Prestation canadienne d'urgence », a martelé le premier ministre.

Selon Justin Trudeau, parmi les quelque sept millions de citoyens qui ont déposé une demande d'aide, « 99 % » en avaient « réellement besoin ». « Ce n'est pas à cause du 1% de fraudeurs qu’on va ralentir ou empêcher des millions de Canadiens de recevoir de l’aide dont ils ont si besoin. On a mis en place des mesures pour contrer la fraude et on va s’assurer que ça se fasse dans les mois à venir », a insisté le premier ministre.

Réouverture des parcs nationaux le 1er juin

Après Québec hier, c’est au tour d’Ottawa d’annoncer la réouverture prochaine des parcs nationaux, au grand plaisir des amateurs de plein air. Certains parcs devraient ainsi rouvrir dès le 1er juin pour permettre aux Canadiens de prendre une bouffée d’air frais après deux mois de confinement. Des annonces plus précises seront effectuées dans les « semaines à venir »

« Vous allez pouvoir profiter des sentiers et des espaces verts en respectant les consignes de distanciation physique. Mais on doit rester prudents. Et on doit être prêt à s’adapter aux nouvelles circonstances », a toutefois prévenu Justin Trudeau.

Le premier ministre n’a pas précisé si les parcs nationaux au Québec pourront rouvrir dès le 1er juin. On compte trois parcs gérés par le fédéral au Québec, soit le parc Forillon en Gaspésie, le parc national de la Mauricie et la Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.

Questionné sur la réouverture des parcs fédéraux au Québec, le premier ministre a précisé que la décision d'Ottawa sera « jumelée » et « alignée » à la réouverture des parcs provinciaux.

Les parcs fédéraux proches des communautés autochtones ou dans le Grand Nord ne risquent toutefois pas d'ouvrir le 1er juin, selon M. Trudeau, alors que ceux qui sont dans des régions « plus accessibles et moins problématiques » devraient l'être.

Mercredi, le gouvernement québécois a annoncé la réouverture « graduelle » des parcs nationaux de la SEPAQ d’ici la fin du mois.

470 millions pour les pêcheurs

Après les étudiants, les entreprises et les agriculteurs, Ottawa vient en aide aux pêcheurs canadiens. Le gouvernement Trudeau lance un programme d’aide de 470 millions pour prêter main-forte aux pêcheurs qui risquent d’encaisser de fortes baisses de revenus en raison de la pandémie.

« Plusieurs industries traversent des moments difficiles, et celle de la pêche n’y échappe pas. Non seulement les gens doivent ralentir ou même arrêter leurs activités pour protéger leurs travailleurs, mais le prix et la demande des produits de la mer ont également chuté », a expliqué Justin Trudeau.

La Prestation aux pêcheurs couvrira jusqu’à 75 % des pertes des pêcheurs jusqu’à concurrence d’environ 10 000 $. Pour être admissible, un pêcheur doit s’attendre à une baisse de revenus de 25 % cette saison.

Ottawa offrira également jusqu’à 10 000 $ en subventions non remboursables pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise.

Les règles de l’assurance-emploi seront aussi modifiées pour que les pêcheurs puissent demander des prestations en fonction des revenus obtenus dans les années précédentes.