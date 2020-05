En date du 12 mai, 32 CHSLD du Québec étaient dans une situation critique, c’est-à-dire où 25 % et plus des résidents et plus étaient infectés par la COVID-19.

(Québec) Des 3220 personnes qui sont mortes à ce jour de la COVID-19 au Québec, 2059 résidaient dans des CHSLD, où la pandémie fait des ravages. Un bilan mis à jour jeudi par le ministère de la Santé permet aussi de constater que le nombre de CHSLD où la situation est critique diminue, mais certains établissements présentent un bilan qui s’améliore alors que les morts s’y accumulent, notamment au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, où 87 résidants ont succombé au coronavirus.

En date du 12 mai, 32 CHSLD du Québec étaient dans une situation critique, c’est-à-dire où 25 % et plus des résidents et plus étaient infectés par la COVID-19. Le dernier bilan de Québec, publié le 21 avril, affichait 55 CHSLD dans cette situation.

En avril, le CHSLD Herron à Dorval, qui avait fait les manchettes alors que la pénurie de main-d’œuvre y était catastrophique, faisait partie des CHSLD en situation critique. Dans le nouveau bilan, l’établissement est passé dans la catégorie sous haute surveillance, où 15 % à 25 % des résidants sont infectés du coronavirus. Au CHSLD Herron, 22 résidants sont morts depuis le début de la pandémie, tués par le virus. 18 personnes ont actuellement la COVID-19, ce qui représente 20 % des résidants de l’établissement.

Au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, 19 résidants ont actuellement la COVID-19, ce qui représente 13 % des personnes qui y sont hébergées. 87 résidants ont été tués par le coronavirus depuis le début de la pandémie. L’établissement, qui était en avril dans la catégorie critique, passe maintenant dans la catégorie « sous surveillance », c’est-à-dire les établissements où moins de 15 % des résidents ont la COVID-19.

Le CHSLD Laurendeau à Montréal affiche aussi un bilan qui s’améliore, mais 82 résidants sont morts du coronavirus à ce jour. En avril, l’établissement était catégorisé en situation critique (25 % de résidents COVID-19). Dans la mise à jour de jeudi, il passe dans la catégorie « sous surveillance » (moins de 15 % de résidents COVID-19). En date du 12 mai, 16 résidants de l’établissement avaient le coronavirus, ce qui représente 7 % des personnes qui y sont hébergées.

Un bilan très attendu

Le premier ministre François Legault révélait mercredi que 332 milieux d’hébergement ont au moins un cas confirmé de COVID-19, soit 109 CHSLD, 131 résidences pour aînés, 72 ressources intermédiaires et 20 autres milieux. La ministre de la Santé, Danielle McCann, se réjouissait par ailleurs que le nombre de CHSLD en situation « critique », qui comptent plus de 25 % de personnes infectées, soit à la baisse.

« Et ça, c’est parce qu’il y a des résidants qui ont guéri », a-t-elle ajouté. Il s’agit d’une « bonne nouvelle », même si « la situation est toujours difficile ». Par contre, « il y a autant au total, sinon plus » de milieux touchés par le coronavirus qu’au cours des derniers jours, a-t-elle précisé.

Québec devait rendre publique mercredi après-midi une mise à jour de la liste des résidences infectées par la COVID-19, liste qui a disparu du site web du gouvernement il y a une dizaine de jours. M. Legault niait vouloir cacher de l’information au sujet des résidences pour personnes âgées.

« Juste pour être clair, encore plus clair, il n’y a aucune information qui est cachée, OK ? », a-t-il dit, mercredi. Il a expliqué que le gouvernement avait demandé que les statistiques présentent un pourcentage de cas en fonction du nombre total de résidants, et non pas en fonction du nombre de lits. C’est pour que les données soient plus justes, car il peut y avoir des lits inoccupés, a-t-il plaidé.

La liste initiale avait été retirée à la demande du premier ministre au début du mois de mai parce que « les données ne sont pas bonnes », avait-il indiqué le 5 mai.

« Sur les résidences qui ont plus que 15 % des résidents avec des cas confirmés, il n’y a pas eu de mise à jour de fait pour les cas qui sont toujours actifs », disait-il, promettant une nouvelle liste cette semaine.

Québec a modifié sa façon de comptabiliser les cas de COVID-19 dans les résidences et les CHSLD, ce qui rend difficile toute comparaison entre les données divulguées mercredi et celles présentées dans la dernière liste diffusée par le gouvernement, il y a une dizaine de jours.

