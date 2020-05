(Québec) François Legault affirme que le Québec a besoin de dizaines de millions de masques afin de les distribuer aux utilisateurs de transports en commun.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le premier ministre a confirmé mercredi que le gouvernement est en discussion avec des entreprises québécoises afin d’avoir accès à ce nombre de masques d’ici « quelques semaines ». Cette étape est nécessaire, a-t-il dit, si Québec souhaite les rendre obligatoires dans le métro ou les autobus, par exemple. À Montréal, a-t-il illustré, plus de 500 000 personnes passent par jour dans le métro.

« Je suis un peu inquiet actuellement de la situation qu'on va vivre dans les prochaines semaines dans le transport en commun. (...) Ça deviendra vraiment important le masque », a dit M. Legault qui donnera jeudi un point de presse à Montréal accompagné entre autres de la mairesse de la métropole, Valérie Plante.

Des milliers d'aînés infectés en CHSLD

Le bilan de la pandémie de COVID-19 au Québec s’est à nouveau alourdi mercredi. La province compte 89 nouveaux décès, portant le bilan des morts à 3220. 39 931 Québécois ont désormais obtenu la confirmation qu’ils étaient infectés du coronavirus, en augmentation de 706 cas depuis mardi. 1876 personnes sont désormais hospitalisées en raison de la maladie, en augmentation de 35, dont 194 reposent aux soins intensifs.

La situation dans les CHSLD s'améliore légèrement, a annoncé mercredi la ministre de la Santé, Danielle McCann, alors que le nombre des centres qui ont des situations plus critiques (avec 25 % et plus des résidents infectés par la COVID-19) semble diminuer quelque peu.

Mais le nombre d'aînés qui sont infectés par le coronavirus dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées se compte toujours par milliers. Selon le bilan divulgué mercredi par Québec, 5639 résidents ont la COVID, dont 2949 dans les CHSLD, 1662 dans les résidences pour personnes âgées (RPA), 854 dans les ressources intermédiaires (RI) et 174 dans d'autres milieux. Le ministère de la Santé doit publier mercredi et jeudi une liste complète des CHSLD et milieux de vies pour aînés avec des statistiques plus précises.

François Legault a également reconnu mercredi que le Québec n'avait toujours pas atteint sa propre cible quant au nombre de tests réalisés par jour pour évaluer ceux qui pourraient être atteints de la COVID-19. Le gouvernement s'était fixé l'objectif d'en réaliser 14 000 par jour. À l'heure actuelle, la province a réussi à faire monter le nombre de tests de 6000 à environ 9000 par jour. « Je suis mécontent », a dit le premier ministre, affirmant que la cible de 14 000 devait être atteinte dans les prochains jours.

Mercredi après-midi, la ministre responsable des Sports, Isabelle Charest, annoncera également que Québec permettra sous peu les sports individuels où il n’y a pas de contacts, comme le golf et le tennis.