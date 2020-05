(Québec) La question du port du masque revient en force en cette journée de rentrée parlementaire. Le Parti québécois réclame que Québec l'impose dans les lieux publics et dans les transports en commun à Montréal, alors que le Parti libéral étend cette demande pour les transports en commun à l'échelle du Québec.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

À la première journée de reprise des travaux parlementaires au Parlement de Québec, le chef péquiste par intérim, Pascal Bérubé, a demandé au gouvernement Legault d’agir rapidement sur le port du masque, alors que la situation est critique dans la métropole. Mardi, le premier ministre François Legault a affirmé au point de presse de 13 h qu’il conseillait « fortement » à tous les Québécois de porter le masque quand ils vont dans des lieux publics.

« Rien n’empêche le gouvernement du Québec de décréter [l’obligation du port du masque à Montréal] dans les prochains jours, les prochaines heures. […] Donnons les moyens à la Ville de Montréal d’acheter des masques. […] Décaissons de l’argent pour Montréal », a-t-il réclamé, suggérant qu’il fallait « sérieusement considérer » le confinement du Grand Montréal si la situation liée à la pandémie de COVID-19 ne s’améliore pas.

À la période de questions au Salon bleu, le premier ministre François Legault a répondu qu'il « travaille fort » pour être en mesure d'en avoir assez dans les prochains jours « pour être capable d'en donner à tous ceux qui utilisent le transport en commun ».

« Malheureusement, actuellement, même si on travaille très fort [pour y arriver], il n'y a pas la disponibilité [en nombre de masques] qu'on aurait besoin », a-t-il ajouté, précisant qu'il faut d'abord s'assurer « que les masques qu'on a sont pour le personnel de la santé ».

Le Parti libéral demande pour sa part « le port du masque obligatoire dans les transports en commun » à l'échelle du Québec, a indiqué l'attaché de presse de l'aile parlementaire du parti, Frédéric Labelle. L'opposition officielle plaide aussi pour que les sociétés de transport « fournissent des masques à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en procurer un » et que le gouvernement du Québec en assume le coût.

Sol Zanetti de Québec solidaire affirme de son côté « qu'il faut se fier à la santé publique, [mais] qu'une mesure additionnelle de protection ne peut pas nuire ».

« Toutefois, il ne faut pas stigmatiser les gens qui n'en portent pas. La santé publique le répète, les mesures les plus importantes demeurent le lavage des mains et la distanciation physique », a-t-il dit.

Avocat de formation, le ministre Simon Jolin-Barrette, qui s’est adressé à la presse pour marquer la reprise des travaux parlementaires, n’a pas voulu se prononcer sur l’obligation ou non du port du masque. « Je n’ai pas étudié la question légalement. […] On doit se fier à nos juristes », a-t-il mentionné. Cette notion légale n'a pas été reprise plus tard par le premier ministre Legault.

Plus de transparence

Le Parti libéral du Québec réclame de son côté au premier ministre François Legault qu’il dévoile les critères ayant mené à son choix de déconfiner le Québec à l’extérieur de la région métropolitaine.

« On nage un peu dans l’inconnu, on ne sait pas sur quoi le gouvernement se base pour procéder au déconfinement. Ce qu’on demande, c’est d’être beaucoup plus clair, plus défini, d’avoir une stratégie cohérente », a affirmé mercredi le député André Fortin.

M. Jolin-Barrette rejette les accusations voulant que son gouvernement manque de transparence. « Je pense qu’on est extrêmement transparents, on est à la disposition des oppositions, on a démontré par la volonté du gouvernement d’aller de l’avant avec les redditions de compte virtuelles qu’on mettait la démocratie au cœur de la crise », a fait valoir le ministre.

« Je pense que c’est ça le message au Québec présentement, tout le monde se serre les coudes, peu importe l’affiliation politique, on sait tous qu’on a une crise à franchir présentement, il faut travailler en collaboration et il n’y a pas de place pour la partisanerie », a-t-il ajouté.

Au premier jour de la rentrée parlementaire, la nouvelle cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, brillait par son absence devant la presse parlementaire, qui était exceptionnellement rassemblée au Salon rouge pour y tenir les points de presse du jour, toujours à deux mètres de distance.

« C’est la première journée du retour, ça fait à peine 48 heures ou moins qu’elle est nommée cheffe […], c’est son premier échange avec le premier ministre [en Chambre] ce matin, je comprends qu’elle veuille se préparer », a répondu M. Fortin.

Situation « dramatique » dans les CHSLD

La cheffe parlementaire de Québec solidaire, Manon Massé, a pour sa part affirmé que le gouvernement Legault avait beaucoup de réponses à fournir sur la situation « dramatique » dans les CHSLD.

« Le gouvernement semblait prêt rapidement à déconfiner, [il semblait] plus intéressé à donner des dates de déconfinement que des dates [sur] comment il allait reprendre le contrôle dans les CHSLD, notamment dans la grande région de Montréal », a-t-elle déploré.

De son côté, le chef péquiste Pascal Bérubé a demandé au directeur national de santé publique, Horacio Arruda, d'être « le meilleur directeur de santé publique », et non pas « le plus populaire des directeurs de santé publique ». M. Bérubé répondait alors à des questions concernant les récentes frasques de ce dernier dans une danse controversée qu'il a faite avec un rappeur sur l'internet. Le PQ réclame aussi que la Santé publique donne des points de presse distincts de ceux organisés chaque jour par le gouvernement.

Déficit et PIB à la baisse

Québec prévoit enregistrer un déficit estimé entre 12 et 15 milliards et un PIB en baisse de 5% pour l’année 2020. « Tout ça, évidemment, il y a un haut degré d’incertitude rattaché à la période de confinement, comment le déconfinement va aller, est-ce qu’il y aura une deuxième vague, un remède… Tout ça, c’est basé sur des hypothèses », a rappelé le ministre des Finances, Eric Girard.

À son avis, si « le retour se fait comme prévu » les prévisions du gouvernement Legault tiendront la route. M. Girard doit présenter un énoncé économique en juin.