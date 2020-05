PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Parmi ces mesures : distance de deux mètres entre les travailleurs ou port d’un masque et d’une visière, installation de toilettes à chasse et de lavabos pour le lavage des mains, nettoyage des outils et locaux plus grands pour les repas, par exemple. Sur la photo, le chantier du REM à Brossard.