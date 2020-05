Au total, 341 fonctionnaires fédéraux ont contracté la COVID-19 en date du 6 mai, dont 152 au Québec.

Mayssa Ferah

La Presse

La province compte à elle seule 152 cas signalés dans la fonction publique fédérale, sans inclure la région de la capitale nationale (RCN). Dans cette région, le chiffre monte 62 cas.

En Ontario, on dénombre 47 cas confirmés de coronavirus. En Alberta et en Colombie-Britannique, on compte respectivement 29 et 30 cas de fonctionnaires contaminés.