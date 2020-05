CPE: «Hier encore, j’étais à risque et là, je ne le suis plus?»

Louise Condrain a 62 ans, elle est éducatrice dans un CPE et elle ne digère pas la volte-face du gouvernement. « Je ne comprends pas que les personnes de 60 ans et plus que l’on disait vulnérables ne le sont plus tout d’un coup. »