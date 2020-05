La détresse frappe les aînés

Deux suicides dans des établissements pour aînés et au moins une tentative ratée liée à la crise actuelle. Des résidants de CHSLD qui cessent de manger « parce que ça ne vaut plus la peine ». Une hausse de 25 % des appels de détresse provenant des 65 ans et plus chez Suicide Action. Après la COVID-19, la détresse fait des victimes chez les personnes âgées.