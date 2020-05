La tension monte à Bordeaux, le nombre de personnes infectées aussi

Liquide versé dans les cellules et corridors, cris et coups de pied dans les portes, menaces envers des agents correctionnels, vandalisme, détenus qui refusent de manger ; la tension a monté d’un autre cran ces derniers jours à l’Établissement de détention de Montréal (EDM) où l’on compte maintenant plus de 30 personnes incarcérées et 20 gardiens atteints de la COVID-19.