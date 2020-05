Un sondage Léger mené avec l’Association d’études canadiennes (AEC) démontre que dans les provinces qui ont annoncé des mesures de déconfinement, entre 60 % et 70 % des répondants en approuvent le rythme, alors qu’entre 16 % et 30 % auraient préféré que les autorités procèdent un peu plus lentement.

La plupart des Canadiens adhèrent aux récentes décisions de leurs gouvernements à propos de la réouverture graduelle de l’économie après plusieurs semaines de restrictions causées par la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

C’est le cas en Alberta, où 50 % des répondants estiment que le retour graduel à la vie normal est trop rapide. Dans cette province, certains magasins, garderies et restaurants pourront rouvrir leurs portes à compter du 14 mai.

Le vice-président de Léger, Christian Bourque, a observé que les répondants de l’Alberta étaient en marge de l’opinion de ceux des autres provinces à ce sujet.

Le sondage réalisé entre les 1er et 3 mai signale par ailleurs que les Canadiens étaient moins nombreux qu’à la fin du mois de mars à craindre de contracter le nouveau coronavirus.

Le plus récent sondage démontre aussi qu’ils sont en nombre légèrement inférieur à être disposés à demeurer à l’écart de leurs amis et des membres de leur famille, comme le demandent toujours les autorités de santé publique. Et le pourcentage de Canadiens qui n’ont pas respecté au moins une des mesures demandées par la santé publique est passé en deux semaines de 27 % à 35 %.

Néanmoins, 77 % des personnes interrogées sont satisfaites des décisions prises par le gouvernement du Canada pour gérer la crise de la COVID-19.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1526 adultes.