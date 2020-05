La vieillesse, pas le seul facteur de risque

« Les aînés sont plus vulnérables face à la COVID-19. » Ce message, répété depuis des semaines, est une réalité statistique : 91,3 % des personnes décédées au Québec avaient plus de 70 ans. L’âge avancé n’est cependant pas le seul facteur de risque. Et les aînés ne sont pas tous égaux devant le coronavirus. La Presse a fait le point avec des experts.