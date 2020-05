PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Dès son arrivée, l’avion a fait l’objet d’une inspection par les douaniers canadiens. L’appareil mesure environ 11 mètres de plus en longueur et 8 mètres de plus en largeur, d’un bout à l’autre de ses ailes, que le gigantesque A380 d’Airbus.