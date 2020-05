Au CISSS de Laval, interdit de parler aux médias sans approbation préalable

« Tous les employés, les cadres et les médecins » du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval se sont fait rappeler mardi par le gouvernement qu’« aucun employé ne peut parler à des représentants des médias (journalistes ou autres) sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du service des communications et des relations publiques ».