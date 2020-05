(Québec) Le Québec a franchi le cap des 2000 morts liés à la COVID-19 et a battu un triste record avec l’annonce de 163 nouveaux décès dans le cadre de son bilan quotidien.

Tommy Chouinard

La Presse

« Il ne faut pas s’alarmer », les 163 décès ne sont pas tous survenus au cours des dernières 24 heures, a dit le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda vendredi. On parle d’environ 85 décès quotidiens en moyenne.

Au total, 2022 Québécois ont succombé à la maladie jusqu’ici. La plus forte augmentation quotidienne de nouveaux décès remontait au 15 avril, avec 143. Le gouvernement avait alors expliqué qu’un changement de méthodologie était à l’origine de la hausse. Les décès n’étaient pas tous survenus au cours des 24 heures précédentes, ajoutait-il alors également.

La présentation des données changera. Il n’a pas présenté les statistiques sur les hospitalisations.

C’est le Dr Horacio Arruda, qui a présenté ce bref bilan. Le premier ministre François Legault n’était pas présent et ne fera pas de sortie publique vendredi. Il ne tiendra plus de points de presse tous les jours. Il en ferait seulement les lundi, mercredi et vendredi à l’avenir, selon ce que son cabinet a communiqué à la presse parlementaire. Il pourrait être remplacé à l’occasion.