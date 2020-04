De quelle façon vais-je pouvoir aider mes élèves si je ne peux pas les approcher ? Ça ne se fait plus, le prof qui parle en avant et la classe dans laquelle il ne se passe rien. Il va falloir qu’on change notre façon de travailler et je me demande comment on va faire pour s’ajuster en deux semaines. C’est certain qu’on pense à notre santé, mais si on se compare aux infirmières, je serais mal placée pour me plaindre.