Le nombre de nouveaux décès causés par la COVID-19 est à son plus bas depuis les six derniers jours au Québec, selon le plus récent bilan présenté par les autorités.

Gabrielle Duchaine

La Presse

La province a enregistré 69 nouveaux décès dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 515, indique des données rendues publiques dimanche après-midi.

Les décomptes des derniers jours tournaient tous autour des 100 décès quotidiens. Il faut remonter au 19 avril, avec 62 décès, pour trouver un meilleur bilan qu’aujourd’hui.

Le nombre d’hospitalisations se chiffre désormais à 1 518, soit 9 de plus que samedi. 215 malades sont aux soins intensifs. Il y en avait 217 hier.

En tout, les autorités de Santé publique font état de 840 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Cela porte le nombre total de personnes infectées à 24 107, dont 5342 sont officiellement rétablis. 2810 cas sont actuellement en investigation.

Les régions de Montréal et de Laval restent de loin les plus touchées, avec 572 cas pour 100 000 habitants. Les autres régions à proximité de la métropole, soit la Mauricie–Centre-du-Québec, l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie, en comptent 214 pour le même ratio, alors que le reste du Québec est à 88 cas pour 100 000 personnes.

En chiffres absolus, la métropole enregistre 11 621 cas de coronavirus, Laval en a 2711 et la Montérégie, 2789.

Les lieux d’hébergements pour ainés au Québec sont encore les milieux qui enregistrent le plus de décès. Les CHSLD en comptent 982 et les résidences privées pour aînés : 219, pour un total de 1186 morts sur le total de 1 515.

Samedi, date de la dernière mise à jour concernant la situation dans les établissements pour personnes âgées, 66 milieux de vie avaient plus de 25 % de leur clientèle infectée par la COVID-19.

En chiffres absolus, le CHSLD Laurendeau de Montréal trône en tête de liste avec 177 cas, soit 59 % des résidents atteints, suivi du centre Vigi Mont-Royal, avec 172 malades (63 % des habitants).

En pourcentage, la Résidence Notre-Dame de la Victoire de Longueuil voit 92 % (46 personnes) de ses locataires infectés.

Depuis quelques jours, la Santé publique du Québec recommande le port du couvre-visage dans les lieux publics « lorsque la distanciation physique (2 mètres) n’est pas possible, par exemple dans les transports en commun ».

« Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection déjà mentionnées. » On parle ici du lavage des mains et de la distanciation sociale.

Les personnes qui ont des symptômes doivent s’isoler, rappellent les autorités dans leur communiqué de presse quotidien.