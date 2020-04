Déjà 19 des appareils ont été remis aux autorités québécoises et les six autres suivront au cours des prochains jours, a fait savoir le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, dans un message vidéo en français.

(Ottawa) Ayant suffisamment d’équipements médicaux à sa disposition, l’Alberta compte envoyer 25 respirateurs au Québec pour l’aider à composer avec la crise de la COVID-19.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Déjà 19 des appareils ont été remis aux autorités québécoises et les six autres suivront au cours des prochains jours, a fait savoir le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, dans un message vidéo en français.

« L’Alberta se mobilise pour aider nos concitoyens canadiens pendant la crise de la COVID-19. Aucune province n’a été plus touchée par la pandémie que le Québec. Aujourd’hui, le Québec rapporte plus de 20 000 cas de la COVID-19 confirmés et plus de 1000 décès. [...] Étant donné l’abondance de notre approvisionnement, nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que la pandémie menace nos amis et concitoyens au Québec. Ainsi, dans un esprit de solidarité, l’Alberta fournit 25 respirateurs pour aider les Québécois qui luttent contre la pandémie », a affirmé le premier ministre Jason Kenney.

Il a indiqué que selon les scénarios des autorités sanitaires de sa province, l’Alberta dispose d’environ 500 respirateurs de plus qu’exigerait le scénario le plus pessimiste.

Déjà, l’Alberta a envoyé des millions de masques et de gants à trois provinces les plus touchées par la pandémie, soit le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique. L’Alberta a aussi fourni 50 respirateurs à l’Ontario.

M. Kenney a indiqué que les 25 respirateurs en question seront renvoyés à l’Alberta par le Québec une fois la crise terminée.

« Les Albertains seront toujours là pour aider nos amis canadiens au Québec et ailleurs », a conclu M. Kenney dans son message vidéo.