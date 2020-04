Des hôpitaux demandent de laver les blouses jetables

La pénurie de blouses s’accentue dans le réseau de la santé et plusieurs établissements semblent arriver au bout de leurs réserves, constate ce matin La Presse. À l’hôpital de Verdun et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, on évoque la possibilité de laver des blouses jetables pour pallier les manques.