Un regroupement de médecins canadiens vient d’annoncer des dons totalisant 20 millions pour aider différentes portions du système de santé à faire face à la COVID-19.

Mathieu Perreault

La Presse

L’Association médicale canadienne (AMC) financera plus spécifiquement la médecine familiale, les employés des hôpitaux en général, les petits hôpitaux, les étudiants en médecine ainsi que Médecins sans frontières (MSF). Les dons ont été faits par la Fondation de l’AMC.

« Les médecins et les fournisseurs de soins de santé du Canada luttent contre la COVID-19 dans des conditions difficiles, où les ressources se raréfient et où de nombreuses sources d’incertitude affectent le travail quotidien », a déclaré par voie de communiqué Allison Seymour, présidente de la Fondation de l’AMC. « Nous espérons que ce don important permettra d’intensifier les efforts déployés en première ligne partout au pays pour contrer la menace de la COVID-19. Nous voulons aussi en profiter pour remercier les médecins et les fournisseurs de soins de santé canadiens de leur courage et de leur dévouement. »

Du montant total, la moitié iront à deux nouveaux fonds lancés pour lutter contre la COVID-19. Le Fonds ligne de front a été créé pour aider le personnel hospitalier des 100 plus gros hôpitaux du Canada. Un autre fonds a été créé par la Fondation de l’AMC pour aider les hôpitaux communautaires.

Les étudiants et résidents en médecine du pays, touchés comme d’autres étudiants par la récession engendrée par la COVID-19, se partageront cinq millions, alors que cinq millions seront dédiées à la R&D sur la COVID-19 menée par la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale du Collège des médecins de famille du Canada.

Enfin, 250 000 $ iront au Fonds d’urgence COVID-19 de MSF. L’ONG international a annoncé la semaine dernière sa première clinique COVID-19 au Canada, un centre de 400 lits destinés aux sans-abris de Toronto. MSF prépare aussi des projets COVID-19 pour les autochtones et les personnes âgées.