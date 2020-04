(Ottawa) Deux appareils ont dû rentrer au Canada leurs soutes vides de l'équipement médical de protection qu'elles devaient ramener de la Chine.

Mélanie Marquis

La Presse

Les strictes règles aéroportuaires chinoises sont à l'origine de cette situation, a soutenu Justin Trudeau en conférence de presse. Un avion nolisé par le gouvernement fédéral ainsi qu'un autre nolisé par une province qu'il n'a pas nommée sont concernés.

«Malheureusement, les appareils ont dû décoller sans avoir reçu leur cargaison. Mais nous continuons à travailler d'arrache-pied pour obtenir cet équipement», a déclaré le premier ministre en conférence de presse à Rideau Cottage.

Il a tenu à spécifier que ces derniers jours, le Canada a reçu beaucoup d'équipement médical, et que «jusqu'à présent», le gouvernement fédéral a été en mesure de répondre aux besoins des provinces en cette matière.

Au ministère des Services publics et de l'Approvisionnement, on a précisé que «la congestion au sol causée par une augmentation importante des vols de fret à partir des terminaux de l’aéroport de Shanghai» était à l'origine du problème.

«La marchandise n’a pu être chargée à bord de l’avion avant l’heure de décollage prévue», a-t-on écrit dans un courriel envoyé à La Presse.

350 millions pour les organismes communautaires

Le gouvernement fédéral allonge 350 millions pour aider les organismes communautaires et à but non lucratif à accroître les services de livraison pour les aînés ou offrir des services de transport à des personnes handicapées.

Une partie des fonds fédéraux ira directement aux petits organismes indépendants et le reste sera acheminé par le truchement d’organismes comme Centraide, Fondations communautaires du Canada, et la Croix-Rouge.

« C’est de l’argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées », a indiqué le premier ministre.

« Avec ce fonds, on donne aux organismes plus de ressources pour s’adapter aux réalités et aux difficultés liées à la pandémie », a-t-il ajouté.

Le virus «a eu pour effet d’aggraver les inégalités qui existaient déjà dans notre société», et les plus vulnérables – comme les aînés, les jeunes en situation d’itinérance, les gens sans emplois et les familles monoparentales – sont particulièrement touchés par la COVID-19», a-t-il argué.

Subvention salariale: inscription dès lundi

Les entreprises canadiennes pourront déposer une demande pour toucher la subvention salariale de 75 % à compter de lundi prochain, le 27 avril. Il faudra cependant «plusieurs jours au minimum» avant que l'argent leur soit versé, si la requête est approuvée, a prévenu M. Trudeau.

Une calculatrice en ligne, sur le site de l'Agence de revenu du Canada, aidera les entreprises canadiennes à déterminer quel montant elles pourraient recevoir du gouvernement fédéral via la subvention salariale d’urgence.

Ce programme qui donne aux employeurs admissibles jusqu’à 847 $ par semaine, par employé, pour leur permettre de garder leurs travailleurs.