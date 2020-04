(Montréal) Des syndicats de préposés aux bénéficiaires demandent carrément au gouvernement Legault de fixer leurs conditions de travail dans les résidences privées pour personnes âgées.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Ce sont deux grands syndicats affiliés à la FTQ — le Syndicat québécois des employés de service (SQEES) et l’Union des employés de service (UES) — qui ont adressé une demande officielle en ce sens au ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet.

Le SQEES est le plus grand syndicat de préposés aux bénéficiaires dans les résidences privées pour personnes âgées au Québec. Il en représente 10 000 dans le privé, voire 12 000, si on inclut les travailleurs autres que préposés aux bénéficiaires dans ces résidences — services alimentaires, à l’entretien, etc.

Dans le privé, les préposés aux bénéficiaires gagnent souvent 13 à 14 $ l’heure.

Ils viennent d’obtenir une prime de Québec, de 4 $ l’heure, mais celle-ci est temporaire pour la durée de la crise du coronavirus. Et le premier ministre François Legault a affirmé publiquement que même à 17 $ l’heure, ceux-ci n’étaient pas suffisamment payés encore.

Il s’agirait pour Québec d’adopter un décret de convention collective pour ces travailleurs, qui œuvrent dans les Résidences privées pour aînés (RPA), les CHSLD privés, les Ressources intermédiaires, les Ressources de type familial et les Centres d’hébergement privés.

La demande avait déjà été adressée de manière informelle au ministre du Travail. Interrogé par La Presse canadienne, le 9 janvier dernier, le ministre avait répondu qu’il devait, pour procéder ainsi, obtenir l’accord des employeurs privés.

Un décret de convention collective touche tant les syndiqués que les non-syndiqués. Il en existe 15 au Québec, notamment dans l’entretien d’édifices publics et dans les agences de sécurité. Ils sont ensuite gérés par des comités paritaires.