Une action collective contre le CHSLD Sainte-Dorothée

Négligences, maltraitances, omissions, fautes. La liste des reproches à l’encontre du CHSLD Sainte-Dorothée est bien longue. Et puisqu’ils considèrent que « ces manquements sont la cause directe et probable de l’ampleur » de l’éclosion de la COVID-19 dans cet établissement, les résidents de ce dernier ainsi que leurs proches déposent une requête devant les tribunaux.