Québec dépêche le personnel des hôpitaux dans les CHSLD

Québec met les hôpitaux au ralenti pour 14 jours dans une nouvelle tentative, plus musclée, d’endiguer la crise dans les CHSLD de la grande région de Montréal. Tous les employés des hôpitaux et des CLSC « moins sollicités actuellement » sont envoyés dès maintenant dans les CHSLD, et ce, pour une durée minimale de deux semaines, en vertu d’une directive envoyée par le sous-ministre de la Santé aux CISSS et aux CIUSSS de la province tard samedi soir.