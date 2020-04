(Ottawa) Il n’y a pas encore d’entente entre les partis fédéraux sur un possible retour aux Communes.

Lina Dib

La Presse canadienne

Sans entente, la Chambre serait rappelée lundi matin dans sa forme normale, soit 338 députés.

À leur dernière sortie publique, les conservateurs réclamaient encore trois séances en groupe réduit mais en personne par semaine.

Le gouvernement libéral minoritaire proposait plutôt une seule séance hebdomadaire en groupe réduit en personne, en plus d’une séance plus élargie mais virtuelle. Les néo-démocrates l’ont convaincu d’ajouter une seconde séance virtuelle par semaine.

Les séances virtuelles ne seraient complètement en place qu’à partir de la semaine du 4 mai.

Les sénateurs, de leur côté, se sont entendus pour repousser leur retour aux travaux parlementaires au 2 juin.

Les travaux à la Chambre des communes ont été suspendus le 13 mars, d’un commun accord, jusqu’au 20 avril, en raison de la pandémie. Tous les partis doivent s’entendre pour prolonger cette suspension.

Un retour des élus aux Communes signifie aussi un retour au travail sur place pour des centaines d’employés de soutien dans un lieu où la distanciation sociale est difficile à respecter.

Le Bloc québécois, de son côté, a dit que dans tous les scénarios, il n’enverrait que trois députés en personne aux Communes la semaine prochaine. Selon les néo-démocrates, la semaine prochaine il ne serait possible que de tenir une séance en personne. La semaine suivante, on pourrait avoir une première rencontre virtuelle en plus de la séance en personne. La semaine du 4 mai, on passerait à deux rencontres virtuelles et à une rencontre en personne en groupe réduit à Ottawa.

Le chef par intérim du Parti conservateur Andrew Scheer doit tenir un point de presse en début d’après-midi, dimanche, pour expliquer où en sont les négociations.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Andrew Scheer

Rapatriements

Samedi, des Canadiens ont pu rentrer au pays en provenance de l’Érythrée, de Guyana et des Philippines.

Il reste 18 touristes et sept membres d’équipage canadiens sur trois bateaux de croisière encore en mer.

Ottawa a distribué jusqu’à maintenant 5,6 millions en prêts à presque 1700 Canadiens coincés à l’étranger.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 528 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Ils ont décelé 33 383 cas confirmés et probables. La COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 1470 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 17 521 cas au Québec, dont 805 décès ; 10 010 cas en Ontario, dont 514 décès ; 2562 cas en Alberta, dont 51 décès ; 1647 cas en Colombie-Britannique, dont 81 décès ; 649 cas en Nouvelle-Écosse, dont sept décès ; 313 cas en Saskatchewan, dont quatre décès ; 257 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès ; 253 cas au Manitoba, dont cinq décès ; 118 cas au Nouveau-Brunswick ; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ; neuf cas au Yukon ; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.