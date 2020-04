Le Canada et les États-Unis ont convenu de prolonger de 30 jours la fermeture de leur frontière commune.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce lors de sa conférence de presse quotidienne à Rideau Cottage, samedi.

Il a soutenu que cette décision serait bénéfique pour la santé et la sécurité des gens des deux côtés de la frontière, et que la circulation de biens essentiels, comme des médicaments ou des denrées alimentaires, se poursuivrait.

« Ce sont mêmes mécanismes », a-t-il dit au sujet de la mesure, qui sera donc en vigueur jusqu’au 21 mai prochain. Ottawa et Washington avaient convenu le 21 mars dernier d’interdire les déplacements non essentiels, mais de maintenir les échanges commerciaux.

Ces derniers jours, Justin Trudeau avait signalé clairement qu’il n’était pas favorable à une réouverture, alors que Donald Trump avait évoqué un relâchement prochain.

Impasse sur les travaux parlementaires

Le premier ministre a par ailleurs réitéré qu'un retour des parlementaires serait malavisé, alors les âpres négociations entourant la poursuite des travaux a pris un nouveau tournant avec une mise en garde en provenance du Parti vert.

Alors que les pourparlers achoppaient déjà entre les libéraux et les conservateurs, qui n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente sur la façon dont le Parlement doit fonctionner en ce contexte de pandémie, les verts ont jeté un pavé dans la mare, samedi.

Le Parti conservateur réclame quatre séances par semaine, en personne, pour permettre aux députés de questionner le gouvernement. De leur côté, les libéraux proposent des séances hebdomadaires avant de faire une transition vers des séances virtuelles.

Or, au Parti on considère que les « deux options sont inacceptables », et on n’appuiera ainsi « aucune proposition visant à introduire des séances régulières à la Chambre des communes pendant la pandémie de COVID-19 », a-t-on signalé par voie de communiqué.

« Il n’est pas raisonnable que la Chambre des communes organise des réunions en personne sauf si nous devons adopter une loi pour aider les Canadiens, » a déclaré la chef parlementaire du parti, Elizabeth May.

La leader sortante s’est vigoureusement attaquée au chef intérimaire conservateur.

« Andrew Scheer est peut-être prêt à faire passer son désir de couverture médiatique avant la santé publique, mais je pense que les Canadiens attendent un meilleur exemple de la part de leurs représentants élus », a-t-elle fait valoir.

À la mi-mars, les représentants de tous les partis s’étaient entendus pour suspendre les travaux parlementaires jusqu’au 20 avril. En théorie, donc, les députés devraient revenir sur la colline lundi.

Dans les rangs conservateurs, on accuse les libéraux de vouloir se défiler, Andrew Scheer plaidant que « maintenant plus que jamais », le Parlement est « un service essentiel », et en reprochant au gouvernement de vouloir « le fermer ».

Aide aux communautés autochtones

Le premier ministre a par ailleurs annoncé samedi que le gouvernement fédéral allait verser 306 millions de dollars en aide pour les entreprises autochtones, afin de leur permettre d'obtenir un prêt sans intérêt à court terme ainsi que des contributions non remboursables.