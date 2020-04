«Un collègue pour qui l’on n’a que des éloges»

On le décrit comme un amoureux des échecs et des jeux de stratégie. Comme un père dévoué. Et un médecin de santé publique qui ne comptait pas ses heures depuis le début de la pandémie de COVID-19. La maladie qu’il tentait d’enrayer depuis six semaines a finalement eu raison de lui.