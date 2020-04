(Ottawa) Les Canadiens pourraient faire face à une hausse des prix et à une moins grande variété de denrées alimentaires sur les étagères des magasins cette année.

La Presse canadienne

C’est ce qu’a déclaré la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, mercredi matin.

Mme Bibeau a dit croire que le pays avait suffisamment de nourriture, tout en admettant que la COVID-19 engendre des défis à travers l’industrie agroalimentaire.

Une pénurie de main-d’oeuvre dans les fermes et des employés d’usines de transformation malades nuisent actuellement à l’approvisionnement alimentaire.

Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé de nouveaux investissements pour soutenir les fermiers, incluant de l’argent pour venir en aide aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires et pour augmenter le nombre d’inspecteurs alimentaires.

Mme Bibeau a indiqué que d’autres moyens sont étudiés pour aider l’industrie. Entre autres, on cherche des manières pour inciter les étudiants et autres personnes à travailler sur les fermes, et des moyens pour accroître le soutien financier directement aux fermes.

Maintenant que le gouvernement a mis en place d’importants programmes de soutien financier pour la plupart des Canadiens, a aussi noté Mme Bibeau, il est maintenant possible d’aider de façon directe des secteurs spécifiques, comme l’agriculture.