(Ottawa) Comme il s’y était engagé, Ottawa délie encore un peu plus les cordons de la bourse pour venir en aide aux Canadiens qui n’étaient pas précédemment admissibles à la prestation canadienne d’urgence (PCU).

Mélanie Marquis

La Presse

La bonification du programme fera en sorte que des personnes qui travaillent à temps partiel et des travailleurs saisonniers dont le revenu a été affecté par la pandémie de la COVID-19 auront désormais droit à un coup de pouce financier gouvernemental.

On élargit aussi l’admissibilité pour les Canadiens qui occupent des emplois essentiels et qui gagnent moins qu’ils ne le feraient s’ils recevaient cette prestation, tel qu'annoncé par Justin Trudeau lors de son allocution quotidienne à Rideau Cottage, mercredi.

«Des millions de personnes ont déjà reçu la prestation, mais on sait que plusieurs ne sont pas admissibles et ont toujours besoin d’aide. Donc aujourd’hui, on va assouplir les critères d’admissibilité pour permettre à encore plus de gens d’en bénéficier», a-t-il déclaré.

«Si vous gagnez 1 000$ par mois ou moins, vous pourrez maintenant recevoir la prestation canadienne d’urgence, parce que bien des gens ne travaillent pas autant d’heures qu’avant, et d’autres doivent s’adapter aux réalités du travail à la pige ou à contrat», a spécifié M. Trudeau.

«Les travailleurs qui ont épuisé leurs prestations d’assurance-emploi récemment pourront aussi recevoir la prestation. Et à travers le pays, beaucoup de gens n’auront pas de travail saisonnier cette année à cause de la pandémie; la prestation d’urgence sera là pour eux aussi», a-t-il dit.

La PCU a été mise sur pied pour soutenir les Canadiens qui ont été privés de leur gagne-pain en raison de la pandémie de la COVID-19. L’appui financier est de 2000 $ par mois pendant quatre mois.

En conférence de presse, mardi, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a soutenu qu’au cours de la dernière semaine, le gouvernement fédéral avait reçu 3,5 millions de demandes pour la PCU.

« Un total de 6 millions de demandes ont été reçues, et un total de 5,4 millions de demandes ont déjà été traitées », a-t-il spécifié.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait fait de l’élargissement de la PCU une condition à son appui au projet de loi sur les subventions salariales qui a été adopté par le Parlement samedi dernier.

Le sort des aînés inquiète

Dans sa déclaration d'ouverture, le premier ministre Trudeau s'est dit préoccupé par les histoires d'horreur en provenance de certains centres de soins de longue durée, par exemple celle qui s'est jouée au CHSLD Herron.

Il compte donc en parler lors de sa conférence téléphonique hebdomadaire avec ses homologues des provinces et des territoires, jeudi.

«C’est un sujet que je vais aborder avec les premiers ministres durant notre discussion [...] On doit tous faire mieux. On doit tous faire preuve de leadership pour soutenir les aînés qui ont bâti notre pays», a-t-il plaidé.