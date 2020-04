(Montréal) Trente-neuf personnes sont mortes des suites de la COVID-19 dans les dernières 24 heures, portant le nombre de décès au Québec à 328 depuis le début de la pandémie.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Il y a actuellement 824 personnes hospitalisées, en hausse de 46 par rapport à samedi. De ce nombre, 217 sont aux soins intensifs, soit six de plus que la veille.

Le nombre de cas déclarés positifs a quant à lui atteint 12 846, en hausse de 554 par rapport à hier.

Montréal demeure la région la plus touchée au Québec, avec 6088 cas. La Montérégie et Laval suivent, avec respectivement 1325 et 1231 cas.

La conférence de presse quotidienne tenue à Québec fait exceptionnellement relâche en ce dimanche de Pâques, mais les données concernant le coronavirus ont tout de même été publiées par la Santé publique.

La pandémie de COVID-19 a fait jusqu’à présent plus de 109 300 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, rapporte ce dimanche l’Agence France-Presse.