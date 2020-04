(Ottawa) Le programme fédéral sur les subventions aux emplois sera vraisemblablement adopté à toute vapeur en Chambre, samedi, une entente ayant été conclue entre partis pour aller de l’avant rapidement.

Mélanie Marquis

La Presse

Les députés qui ont convergé vers Ottawa pour débattre de ce deuxième projet de loi visant à la mettre en œuvre des mesures économiques pour composer avec les conséquences économiques de la pandémie de la COVID-19 ne s’éterniseront donc pas sur la colline.

Car il y a consensus sur le programme gouvernemental de subvention salariale de 75 % qui a été concocté par le gouvernement Trudeau. Le plan dont la facture est évaluée à 73 milliards de dollars a été rajusté en fonction des souhaits formulés par l'opposition.

Dans sa déclaration d'ouverture, le premier ministre a établi un parallèle entre la bataille de la crête de Vimy, la Seconde Guerre mondiale et la crise dans laquelle le pays est plongé avec la pandémie de la COVID-19. « Ces épreuves ont façonné notre pays, et encore davantage, nos citoyens. Et voici qu'une fois de plus, nous sommes mis à l'épreuve. Mais M. le président, ceci n'est pas une guerre », a-t-il déclaré samedi midi.

« La bataille n'en est pas moins destructrice, moins dangereuse. Mais il n'y a pas de ligne de front délimitée par des barbelés. Aucun soldat à déployer de l'autre côté de l'océan. Aucun combattant ennemi à battre. Mais à la place, la ligne de front est partout. Dans nos maisons. Dans nos hôpitaux et nos centres de soins. Dans nos épiceries, nos pharmacies », a-t-il ajouté.

« Notre pays est en deuil. Trop de familles ont perdu un être cher en raison de cette pandémie. Cette maladie est d’autant plus cruelle puisqu’elle nous empêche de se rassembler pour pleurer la perte de ceux qui nous ont quittés et de célébrer leur vie entre amis et en famille. Au nom de tous les Canadiens, j’offre mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un proche », a regretté Justin Trudeau.

Le premier ministre a fait cette déclaration entouré de banquettes clairsemées, les partis ayant chacun envoyé une délégation limitée (mais proportionnelle à la représentation de chacune des formations) d'élus pour respecter les consignes de distanciation sociale. Trente-deux élus sur un total de 338 ont donc été dépêchés dans la capitale nationale.

L'opposition se réjouit des avancées

Si l'opposition officielle a tardé avant d'accepter le rappel d'urgence des Communes, c'est parce qu'ils ont voulu améliorer le projet de loi avant de se pointer sur la colline du Parlement, a souligné le chef par intérim du Parti conservateur, Andrew Scheer.

Ce second projet de loi d’aide financière que déposent les libéraux depuis le début de la crise, les conservateurs l'appuieront parce que le résultat final est bénéfique pour les Canadiens, a exposé le leader en conférence de presse avant l'ouverture de la séance en Chambre.

« Nous avons travaillé avec le gouvernement, nous avons proposé des amendements pour nous assurer que le projet de loi, maintenant, est mieux que l'original que nous avions reçu mardi dernier », a-t-il exposé en conférence de presse au parlement.

Le leader néo-démocrate Jagmeet Singh a lui aussi confirmé que ses troupes diraient aussi oui à la motion d'adoption du projet de loi C-14, insistant néanmoins sur le fait que l'aide financière aux particuliers devait être bonifiée.

Selon lui, près d'un million de Canadiens passent entre les mailles du filet, n'ayant pas accès à l’assurance-emploi ou à la prestation canadienne d'urgence (PCU) de 2000 $ par mois. Pour eux, une forme de revenu minimum garanti devrait être implantée, estime M. Singh.

Les bloquistes donneront aussi leur sceau d'approbation, a dit leur chef Yves-François Blanchet, qui s'est réjoui d'avoir eu l'oreille du gouvernement, sans vouloir que le débat porte sur « qui a inventé l'arche de Noé » entre les partis qui revendiquent des gains politiques.

Par ailleurs, « philosophiquement », le Bloc québécois n'est pas opposé à la proposition néo-démocrate d'instaurer une forme de revenu minimum garanti, mais il n'en fera pas une condition sine qua non à l'appui aux plans concoctés par les libéraux, a-t-il souligné.

Maintenant 600 décès au Canada

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le Dre Theresa Tam, a annoncé que le cap des 600 décès avait été franchi. Au total, il y avait 22 559 cas d'infection au Canada. Plus de 400 000 tests ont été menés à l'échelle nationale, avec plus de 5 % de résultats positifs.

Dans les projections rendues publiques jeudi, l’Agence disait s’attendre à un bilan de 22 580 et 31 850 cas et de 500 à 700 morts d’ici le jeudi 16 avril.

Sinon, à l'échelle mondiale, on recensait samedi de 1,72 million de cas de la COVID-19, dont près de 105 000 morts, selon les données du Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de l'Université Johns Hopkins University.