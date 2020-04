La COVID-19 pourrait voyager jusqu’à 4 m d’un malade, selon une étude

(Washington) Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 contamine à la fois les surfaces et l’air à proximité des patients, et jusqu’à quatre mètres d’eux, selon une étude réalisée dans un hôpital de campagne de Wuhan et publiée vendredi par les Centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC).