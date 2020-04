(Montréal) Centraide du Grand Montréal affirme avoir versé 3,2 millions par l’entremise de son Fonds d’urgence COVID-19, soulignant avoir apporté son aide à 239 organismes pour faire face à la crise.

La Presse canadienne

Le Fonds, lancé le 25 mars, vise à donner des moyens et des outils additionnels aux organismes communautaires de première ligne pour intervenir le plus rapidement possible sur le terrain afin de soutenir les personnes vulnérables.

Centraide soutient que le « processus de décaissement des fonds » est rapide afin que les demandes de financement des organismes soient traitées dans le meilleur délai.

À ce jour, pas moins de 430 demandes d’organismes ont été reçues, et 239 d’entre elles ont été approuvées, a indiqué Centraide, vendredi, par communiqué.

Grâce au fonds d’urgence, les organismes proposent de nouvelles façons de faire pour répondre aux demandes d’aide qui se multiplient, a-t-on souligné.

Par exemple, des organismes ont remplacé leurs activités de cuisine collective par des corvées de préparation de repas congelés qui sont livrés à domicile, a relevé Centraide.

D’autres ont mis sur pied de nouveaux services d’appels pour les aînés isolés.

D’ailleurs, le 211, un service de référence pour les gens qui ont besoin de soutien dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), reçoit actuellement quatre fois plus d’appels qu’à l’habitude, a indiqué Centraide.

La Ville de Montréal et ses arrondissements ont contribué à ce fonds grâce à un don de 1,3 million, a affirmé la mairesse Valérie Plante, saluant dans le communiqué « tous les donateurs qui continuent à soutenir Centraide ».

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud.

Les personnes démunies qui ne savent pas vers qui se tourner peuvent contacter la ligne téléphonique 211 ou visiter le 211.qc.ca. Ces plateformes les aiguilleront vers les meilleures ressources selon leurs besoins.