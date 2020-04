(Ottawa) Des millions de masques arriveront au Canada sous peu.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a signalé qu’un avion cargo nolisé avec à son bord des millions de masques chinois était en route, et se posera bientôt au Canada, lors de sa conférence de presse quotidienne à Ottawa, samedi.

Il n’a pas annoncé de nouveau développement dans le contentieux avec les États-Unis, qui ont bloqué la distribution de masques vers le Canada. Il a cependant dit qu’il comptait parler bientôt au président américain, avec qui il s’est entretenu depuis le début de la crise.

L’administration Trump a invoqué une disposition de temps de guerre pour contraindre la société 3M à cesser ses exportations des masques N95 vers d’autres pays, dont le Canada, ce qui a évidemment causé un choc en raison des craintes de pénurie de matériel médical.

La Defense Production Act (DPA) est une loi qui remonte à la Guerre de Corée qui permet à Washington d’imposer certaines choses aux manufacturiers, par exemple le type de produits qu’ils produisent en priorité.

En conférence de presse à la Maison-Blanche, vendredi, le président Trump a reconnu que la pilule a été dure à avaler pour les pays affectés, et n’a affiché aucune intention de changer son fusil d’épaule.

« Je ne les blâme pas. Ils peuvent riposter s’ils le veulent », a-t-il déclaré en parlant des nations affectées. « Nous sommes contrariés par 3M. Nous sommes contrariés », a ajouté le dirigeant des États-Unis, qui est devenu le principal foyer de la pandémie à l’échelle mondiale.

En date du 4 avril, il y a plus de 275 000 cas de la COVID-19 aux États-Unis. À l’échelle mondiale, on recense 1,14 million de cas et près de 60 000 morts, selon les données du Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de l’Université Johns Hopkins University.