Les physiothérapeutes pourront désormais procéder au test de dépistage de la COVID-19 dans des cliniques désignées.

Mayssa Ferah

La Presse

Une entente a été conclue entre le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) et permet aux physiothérapeutes d’effectuer le test de dépistage de la COVID-19 après une très courte formation.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal a porté à l’attention des deux ordres cette solution temporaire, pour que les infirmières et les inhalothérapeutes puissent se consacrer aux tâches où leur contribution est la plus nécessaire et urgente.

« Dans ce contexte exceptionnel, les physiothérapeutes doivent plus que jamais mettre à profit leur polyvalence pour aider le personnel soignant à traiter la population québécoise aux prises avec le coronavirus. Nous sommes fiers de participer à cette lutte contre la pandémie », a déclaré par communiqué Denis Pelletier, président de l’OPPQ.