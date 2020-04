Andrew Scheer demande également que les séances d’information quotidiennes du premier ministre et des ministres du gouvernement commencent à ressembler davantage à des déclarations à la Chambre des communes.

Scheer demande aux libéraux d’être plus transparents

(Ottawa) Le chef conservateur Andrew Scheer demande aux libéraux d’être plus transparents dans leur réponse à la crise de la COVID-19.

La Presse canadienne

Il souhaite que le gouvernement publie toutes les données sur la propagation du nouveau coronavirus et ses implications, ainsi que des faits et des données sur les approvisionnements, les lits d’hôpitaux et d’autres mesures.

Il ajoute que le gouvernement Trudeau prétend être guidé par les faits, et qu’il est donc temps de divulguer ces faits.

M. Scheer demande également que les séances d’information quotidiennes du premier ministre et des ministres du gouvernement commencent à ressembler davantage à des déclarations à la Chambre des communes.

Il dit que l’opposition devrait pouvoir interroger directement le gouvernement et aimerait que des séances vidéo soient mises en place pour lui donner cette possibilité.

M. Scheer affirme que son parti veut faire partie de l’« Équipe Canada » pour la réponse à la pandémie, mais que cela ne signifie pas qu’on ne doive pas poser de questions difficiles et exiger des comptes.