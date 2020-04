(Ottawa) Les Canadiens surveilleront de près l’Ontario, qui a promis de dévoiler des chiffres « difficiles » sur la progression de la COVID-19 dans la province.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

La décision du premier ministre Doug Ford de dévoiler le modèle de projection du virus aux Ontariens, vendredi, viendra accentuer la pression sur le gouvernement fédéral de fournir un portrait national de la situation.

Le virus a déjà infecté plus de 11 000 Canadiens et a fait presque 200 morts selon les dernières données disponibles.

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que cette information serait bientôt disponible. Il veut d’abord s’assurer de la qualité des données fournies par les provinces, données sur lesquelles ces scénarios reposent.

M. Trudeau a tenu jeudi soir une conférence téléphonique avec les premiers ministres des provinces et des territoires.

Selon une source fédérale, ils en sont arrivés à un consensus au sujet de la non-nécessité pour M. Trudeau de faire appel à la Loi sur les mesures d’urgence pour le moment.

Nombre de cas

Il y avait 11 283 cas confirmés et probables au Canada, dont 138 décès jeudi.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux disponibles : 5518 au Québec, dont 36 décès ; 2793 en Ontario, dont 53 décès ; 1121 en Colombie-Britannique, dont 31 décès ; 968 en Alberta, dont 13 décès ; 206 en Saskatchewan, dont trois décès ; 193 en Nouvelle-Écosse ; 183 à Terre-Neuve-et-Labrador, dont un décès ; 167 au Manitoba, dont un décès ; 91 au Nouveau-Brunswick ; 22 à l’Île-du-Prince-Édouard ; six cas au Yukon ; deux cas dans les Territoires du Nord-Ouest. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.