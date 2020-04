Course folle pour créer un respirateur bon marché

Une course mondiale pour concevoir un respirateur simple, bon marché et fiable pour affronter le pic de la crise s’intensifie dans les sphères du génie et du design industriel. Un groupe d’étudiants de Polytechnique Montréal est sur la ligne de départ, avec un prototype à 750 $ développé en 10 jours dans le cadre d’un concours lancé par la Fondation de l’Hôpital général de Montréal.