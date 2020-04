Au milieu du confinement général, ils continuent à se rendre sur leur lieu de travail pour assurer le bon fonctionnement de la société. Chaque jour, nous vous présentons une de ces personnes dévouées qui font la différence. Aujourd’hui, un restaurateur de Rimouski qui s’est transformé… en superhéros.

Ariane Krol

La Presse

« C’est fait pour faire sourire les enfants, mais je pense que les adultes sourient plus encore », témoigne Steven Guimond Corriveau, qui effectue désormais toutes ses livraisons vêtu d’un costume de M. Incroyable à Rimouski.

Quand il a commencé à livrer les cipailles, tartes, pains de ménage et autres mets cuisinés par le Restaurant Bon Voyage, M. Guimond Corriveau était habillé en civil. Et déjà, il était frappé par l’accueil qui lui était fait pour de simples livraisons sans contact laissées sur les perrons. Les clients l’attendaient avec leurs enfants derrière la fenêtre, lui faisaient de grands signes de la main, lui laissaient un mot de remerciement.

« Les gens n’ont tellement rien à faire que recevoir une livraison, c’est une activité en soi », dit-il. « J’ai une petite fille de 6 ans, je sais que le temps est long. »

Il a donc ressorti le costume qu’il portait pour passer l’Halloween avec elle l’automne dernier et depuis un peu plus d’une semaine, il l’enfile pour effectuer sa vingtaine de livraisons quotidiennes dans la grande région de Rimouski, jusqu’à Mont-Joli et Saint-Gabriel. L’effet est… incroyable.

« Je commence à avoir des clients réguliers. Et je suis rendu à deux messieurs qui sortent dehors pour m’applaudir quand je m’éloigne. »

Consignes de prévention obligent, M. Guimond Corriveau a lui-même dû fermer temporairement ses deux établissements rimouskois, soit son bar, La P’tite Grenouille, et le restaurant 9 resto déjeuner, dont il est copropriétaire. « J’ai toujours dit qu’on vend du bonheur. Ces temps-ci, ça s’y prête encore plus. »