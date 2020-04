Résidences pour aînés: «On va être encore plus sévère», prévient Legault

(QUÉBEC) Alors que ce sont maintenant 519 résidences pour personnes âgées qui sont touchées par la COVID-19 au Québec, le gouvernement Legault resserre les règles et propose une réorganisation du travail pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, particulièrement mortel chez les personnes de 70 ans et plus.