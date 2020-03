Les gestes de solidarité envers les travailleurs du réseau de la santé se multiplient. Lundi, les services d’incendies de la Ville de Joliette et de la Ville de Saint-Charles-Borromée ont créé une haie d’honneur devant le Centre hospitalier De Lanaudière.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

« Les services d’incendies de la Ville de Joliette et de la Ville de Saint-Charles-Borromée ont tenu à encourager, souligner et remercier le travail de leurs collègues de premières lignes au centre hospitalier. Comme ailleurs au Québec, les pompiers des deux villes ont ainsi applaudi les employés entrants et sortants du CHRDL à travers une haie d’honneur illuminée de leurs gyrophares 🚒 », a écrit la Ville de Joliette sur sa page Facebook.

La semaine dernière, une dizaine de véhicules du Service de police intermunicipal de Terrebonne–Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filion ont défilé devant l’hôpital Pierre-Le Gardeur, à Lachenaie.

Dimanche soir, de nombreuses auto-patrouilles du Service de police de la Ville de Montréal ont fait de même devant la bâtisse principale du CHUM.