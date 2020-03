(Boisbriand) Alors qu’une quinzaine de ses membres ont été déclarés positifs à la COVID-19, les Kiryas Tosh de Boisbriand ont lancé un cri d’alarme à la direction de la santé publique des Laurentides et la municipalité pour faire respecter la mise en quarantaine de leur communauté.

Mayssa Ferah

La Presse

Les points d’entrée du secteur où réside cette communauté juive orthodoxe sont désormais contrôlés pour éviter la propagation du virus.

La décision de restreindre les déplacements s’est prise avec les leaders de la communauté, pour s’assurer de la santé de tous, affirme le Dr Éric Goyer, directeur de la santé publique des Laurentides. « On a une collaboration hors pair avec la communauté […], les policiers et la municipalité sont là pour les appuyer et non pour les surveiller », a-t-il dit lundi en point de presse.

Lundi matin, trois volontaires issus de la communauté Kiryas Tosh font le pied de grue au coin de la rue Beth-Halevy et du chemin de la Rivière-Cachée. Un camion posté derrière eux, ils s’occupent de bloquer l’accès à tous ceux qui voudraient entrer ou sortir. Ils sont appuyés par la présence de policiers de la Régie de police Thérèse-De Blainville. Quand le conducteur d’une voiture noire s’arrête pour passer, on lui murmure de courtes phrases en yiddish avant de le laisser pénétrer dans ce secteur formé d’une dizaine de rues. Ces quelques pâtés de maisons composés de petits duplex abritent près de 4000 personnes. La présence de familles nombreuses dans cette communauté rend la distanciation sociale plus compliquée. La communauté et ses leaders sont toutefois loin d’être réfractaires aux recommandations gouvernementales, confirment d’une même voix la municipalité de Boisbriand et la direction de la santé publique.

Peu de gens comprennent l’anglais ou le français parmi les juifs hassidiques de Boisbriand. Les communiqués émis par la santé publique sont donc traduits par les responsables de la communauté.

Vers 10 h, quelques membres se sont adonnés à des chants religieux devant leurs maisons, tous à bonne distance les uns des autres.

Ils ont demandé hier l’aide de la Santé publique des Laurentides et du service de police de la municipalité de Boisbriand afin de faire respecter la mise en quarantaine. Beaucoup de membres de la communauté auraient visité l’État de New York pendant la fête juive de Pourim, du 9 au 10 mars dernier. Les 15 personnes atteintes du coronavirus dans la communauté étaient de retour de voyage, a confirmé le Dr Éric Goyer.

Les écoles et les synagogues avaient déjà fermé leurs portes dès que le gouvernement l’a requis, assure la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato.

En été 2019, la communauté juive hassidique de Boisbriand avait été touchée de plein fouet par de nombreux cas de rougeole. À l’époque, la DSP régionale avait affirmé que l’apparition à Boisbriand était liée au séjour à Brooklyn d’une ou plusieurs familles.