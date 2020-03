«La transmission communautaire est bien implantée à Montréal», affirme Dre Drouin

Six quartiers centraux de Montréal ont plus de 50 cas de coronavirus déclarés et en conséquence, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) aura le pouvoir d’émettre des rapports d’infraction aux Montréalais qui ne respectent pas les consignes mises en place en raison de la COVID-19.