Un premier agent correctionnel québécois a été déclaré positif à la COVID-19 après avoir été testé, a appris La Presse.

Daniel Renaud

La Presse

C’est samedi en fin de journée que les autorités ont appris que l’agent avait contracté le coronavirus mais ce dernier était déjà en retrait préventif depuis le 19 mars, en raison d’un autre problème de santé.

La Santé publique et les services correctionnels ont ouvert une enquête pour retracer toutes les personnes, collègues de travail, détenus et autres, qui auraient pu être en contact avec l’agent, alors que ce dernier était contagieux, avant qu’il soit envoyé chez lui de façon préventive.

Selon nos sources, l’agent était en poste dans l’une des salles du Palais de justice de Montréal, et donc escortait et surveillait les détenus et prévenus qui comparaissait dans sa salle. Une information que n’a toutefois pas voulu confirmer le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie.

« Oui, en effet, nous avons été avisés samedi en fin de journée que l’un de nos agents avait été testé positif. Des représentants de la santé publique, du ministère de la Sécurité publique et du syndicat ont discuté de la situation jusqu’à tard hier soir », a seulement accepté de dire le chef syndical.

M. Lavoie affirme toutefois que ce nouveau développement démontre plus que jamais la nécessité de permettre aux infirmières, et aux agentes correctionnelles ayant une formation d’infirmière, d’avoir le droit d’effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 dans les 17 prisons provinciales du Québec, et d’être outillées pour le faire.

« Si jamais des détenus doivent être testés, cela signifie qu’ils devront être escortés par nos agents, vers des hôpitaux ou des cliniques à l’extérieur, alors que cela serait beaucoup plus simple et sécuritaire d’effectuer les tests à l’intérieur des murs », dit M. Lavoie.

Au moment de publier, aucun porte-parole du ministère de la Sécurité publique n’avait encore rappelé La Presse.

Le ministère a adopté plusieurs mesures dans les 17 prisons provinciales pour réduire les risques de propagation de la COVID-19 à l’intérieur des murs. Ainsi, toutes les visites et les activités communautaires ont été suspendues, les individus ayant été condamnés à des peines discontinues durant les fins de semaine n’ont pas à se présenter dans les établissements de détention et des aires de quarantaine doivent être aménagées dans chacune des 17 prisons pour accueillir les nouveaux détenus.

Pour le moment, dans les 17 prisons du Québec, un détenu a été déclaré positif à la COVID-19 et a été mis en isolement, à l’Établissement de détention de Sherbrooke.

Rappelons qu’un agent correctionnel fédéral, en poste au pénitencier de Port-Cartier, a été déclaré positif la semaine dernière, et aucun détenu dans un pénitencier au Québec pour le moment.

