(Québec ) François Legault a confirmé vendredi qu’il était en discussion avec la Ville de Montréal pour déclarer l’état d’urgence sanitaire sur l’île.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le Québec connaît vendredi un bond de décès en raison de la pandémie de COVID-19 : dix nouvelles personnes sont mortes, pour un total de 18 décès, alors qu’il y a désormais 2021 cas confirmés dans la province.

Il s’agit d’une augmentation de 392 nouvelles personnes infectées en une journée. 141 personnes sont désormais hospitalisées, en augmentation de 35 patients depuis 24 heures, et 50 personnes de ce nombre sont soignées aux soins intensifs.

Montréal et l’Estrie sont les deux régions les plus touchées pour l’instant au Québec. Dans la métropole, 971 Montréalais sont infectés du virus, alors qu’ils sont 227 dans la même situation en Estrie. Le premier ministre François Legault a demandé vendredi à tous les Québécois d’éviter de voyager dans ces deux régions en particulier, alors qu’il est déjà recommandé d’éviter tous voyages interrégionaux jusqu’à nouvel ordre.

« Les gens qui sont à Montréal ou en Estrie, c’est encore plus important de rester à la maison autant que possible. Ça veut dire aussi que tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal ou en Estrie, [n’allez pas] à Montréal ou en Estrie, allez-y seulement si c’est nécessaire », a-t-il dit, ajoutant qu’on « n’est pas à l’étape de fermer ces régions ».

Selon la loi sur la santé publique, alors que le Québec est déjà en état d’urgence sanitaire sur tout le territoire, le gouvernement peut « interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions ».

Ainsi, des régions ou des villes pourraient-elles être confinées en partie ou en totalité pour freiner la propagation du virus au cours des prochains jours ? Oui, a répondu le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, mais cette décision se prendrait de concert avec les autorités de santé publique et le gouvernement.

« Est-ce qu’on va être plus sévère dans les prochains jours, c’est possible, mais on n’est pas rendu là », a ajouté M. Legault, précisant que le gouvernement avait des discussions avec la Ville de Montréal pour mesurer s’il faut déclarer ou non l’état d’urgence sanitaire dans la métropole.

Aide aux travailleurs

Au niveau économique, M. Legault a également annoncé vendredi qu’il avait mandaté son ministre des Finances, Eric Girard, pour qu’il trouve une façon de dédommager les travailleurs des services essentiels qui gagnent moins de 2000 $ par mois, la prestation d’urgence octroyée par Ottawa à ceux qui perdent leur emploi en raison de la crise.

« Donnez-moi un peu de temps, ce n’est pas simple à mettre en place, mais ceux qui continuent de travailler et qui gagnent moins de 2000 $ [par mois], on va vous compenser. Faites-moi confiance », a promis François Legault.